Німеччина виділяє 10 млн євро на розвиток соцпослуг і подолання коронавірусу на Донбасі

Уряд Німеччини виділяє 10 мільйонів євро на розвиток соціальних послуг і подолання пандемії COVID-19 у громадах на Сході України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччині в Україні.

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює проєкт СПІЛЬНО, спрямований на розвиток послуг для сімей із дітьми у громадах на Сході Україні. На його реалізацію уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) виділить фінансування в розмірі 10 млн євро", - йдеться у повідомленні.

У 2019-2020 рр. ЮНІСЕФ розпочав реалізацію проєкту СПІЛЬНО, який фінансується Німецьким банком розвитку (KfW), "Соціальні послуги для сімей у громадах" у 12 пілотних громадах на Сході України.

Фінансування наступної фази дозволить запровадити нові програмні напрямки й поширити проєкт на інші громади. Проєкт спрямовано на подальший розвиток соціальних послуг у нещодавно об'єднаних громадах і на підтримку нових управлінських структур щодо виконання ними повноважень, переданих у ході реформи децентралізації.

"Основна увага проєкту приділяється інклюзивній освіті, стабільному доступу до чистої води й громадській активності молоді. Буде також покращено фізичну доступність закладів освіти. Все це в комплексі сприятиме соціальній згуртованості й благополуччю сімей у громадах, що постраждали від конфлікту", - зазначили в посольстві.

Проєкт охопить понад 500 000 мешканців на Сході України. Усі компоненти проєкту мають, крім того, підвищити стійкість людей, яких торкнулася пандемія COVID-19. До цього належать забезпечення захисними засобами, інформаційно-просвітницькі заходи у школах і молодіжних центрах, постачання безпечної води для особистої гігієни, мотивація молодих людей ставати "послами захисту від COVID" серед однолітків.