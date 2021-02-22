Германия выделяет 10 млн евро на развитие соцуслуг и преодоления коронавируса на Донбассе

Правительство Германии выделяет 10 млн евро на развитие социальных услуг и преодоление пандемии COVID-19 в общинах на Востоке Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) расширяет проект СПІЛЬНО, направленный на развитие услуг для семей с детьми в общинах на Востоке Украины. На его реализацию правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 гг. ЮНИСЕФ приступил к реализации проекту СПІЛЬНО, который финансируется Немецким банком развития (KfW), "Социальные услуги для семей в общинах" в 12 пилотных общинах на Востоке Украины.

Финансирование следующей фазе позволит ввести новые программные направления и распространить проект на другие общины. Проект направлен на дальнейшее развитие социальных услуг в недавно объединенных общинах и в поддержку новых управленческих структур по выполнению ими полномочий, переданных в ходе реформы децентрализации.

"Основное внимание в проекте уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в общинах, пострадавших от конфликта", - отметили в посольстве.

Проект охватит более 500 000 жителей на Востоке Украины. Все компоненты проекта должны, кроме того, повысить устойчивость людей, которых коснулась эпидемия COVID-19. Сюда относятся обеспечение защитными средствами, информационно-просветительские мероприятия в школах и молодежных центрах, поставки безопасной воды для личной гигиены, мотивация молодых людей становиться "послами защиты от COVID" среди сверстников.