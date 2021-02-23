МЗС РФ розказало Євросоюзу про його "гріхи" і непрацюючу кнопку санкцій

Міністерство закордонних справ Росії розчароване рішенням глав МЗС країн ЄС розширити персональні санкції щодо РФ у зв’язку зі справою Навального.

Про це йдеться у заяві міністерства, опублікованій пізно ввечері 22 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Підкоряючись блоковій дисципліні і антиросійським стереотипам, в Брюсселі знову інстинктивно тиснуть на непрацюючу санкційну "кнопку". Причому всупереч логіці спочатку приймається політичне рішення, а потім під нього планується довільно підібрати кандидатури", - заявили в російському міністерстві.

У російському відомстві додали, що "дороговказною зіркою" в діях противників поліпшення відносин з Росією залишається політична кон'юнктура, а не "з пафосом декларована ними прихильність захисту прав людини і основних свобод".

Крім того, в РФ заявили, що ЄС вдає непогрішимого в той час, як на його території відбуваються численні порушення прав людини.

"В Євросоюзі, очевидно, не бажають слідувати етиці міждержавних відносин, а, експлуатуючи міф про власну непогрішність у сфері прав людини, яка щодня спростовується картинками поліцейського свавілля на вулицях багатьох європейських міст, триваючим наступом на свободу ЗМІ і сферу застосування російської мови, просувають свою концепцію "світопорядку, заснованого на правилах", - заявили в МЗС РФ.

"Укорінення у зовнішньополітичному арсеналі ЄС подібних нелегітимних інструментів - ультиматуми, тиск і санкції - викликає лише співчуття", - додається в заяві.

22 лютого міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди, за якою нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Навального будуть готові за тиждень.

За даними ЗМІ, у санкційному списку ЄС будуть чотири очільники російських відомств.

Посол РФ при ЄС Владімір Чижов заявив, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції.