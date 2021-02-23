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МИД РФ рассказал Евросоюзу о его "грехах" и неработающей санкционной кнопке

Вторник, 23 февраля 2021, 10:29

Министерство иностранных дел России разочаровано решением глав МИД стран ЕС расширить персональные санкции в отношении РФ в связи с делом Навального.

Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном поздно вечером 22 февраля, сообщает "Европейская правда".

"Подчиняясь блочной дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе снова инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а потом под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", - заявили в российском министерстве.

В российском ведомстве добавили, что "путеводной звездой" в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура, а не "с пафосом декларируемая ими приверженность защите прав человека и основных свобод".

Кроме того, в РФ заявили, что ЕС строит из себя непогрешимого в то время, как на его территории происходят многочисленные нарушения прав человека.

"В Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в области прав человека, ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", - заявили в МИД РФ.

"Укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов - ультиматумов, давления и санкций - вызывает только сочувствие", - добавляется в заявлении.

22 февраля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения, по которому новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

По данным СМИ, в санкционный список ЕС будут внесены четыре руководителя российских ведомств.

Посол РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.

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Навальный Россия санкции
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