У Берліні підпалили авто співробітника посольства Польщі
В ніч з понеділка на вівторок невідомі підпалили автомобіль співробітника посольства Польщі у Берліні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Посольство Польщі в Німеччині підтвердило, що підпалили машину працівника диппредставництва.
Це сталося в ніч з понеділка на вівторок. Пожежу влаштували невідомі зловмисники.
"Сьогодні вночі невідомі зловмисники підпалили автомобіль, що належав співробітнику нашого посольства в Берліні" - підтвердив Даріуш Павлош, речник посольства.
Про справу повідомлено відповідні служби.
За повідомленнями німецьких ЗМІ, в ніч на вівторок у Берліні загалом спалили декілька авто.
Зокрема, близько 0.50 пожежників викликали на гасіння чотирьох автомобілів. Невідомо, чи пов'язаний цей інцидент з підпалом автомобіля дипломата.