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У Берліні підпалили авто співробітника посольства Польщі

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:22

В ніч з понеділка на вівторок невідомі підпалили автомобіль співробітника посольства Польщі у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Посольство Польщі в Німеччині підтвердило, що підпалили машину працівника диппредставництва.

Це сталося в ніч з понеділка на вівторок. Пожежу влаштували невідомі зловмисники.

"Сьогодні вночі невідомі зловмисники підпалили автомобіль, що належав співробітнику нашого посольства в Берліні" - підтвердив Даріуш Павлош, речник посольства.

Про справу повідомлено відповідні служби.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, в ніч на вівторок у Берліні загалом спалили декілька авто.

Зокрема, близько 0.50 пожежників викликали на гасіння чотирьох автомобілів. Невідомо, чи пов'язаний цей інцидент з підпалом автомобіля дипломата.

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