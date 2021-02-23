В Берлине подожгли авто сотрудника посольства Польши

В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли автомобиль сотрудника посольства Польши в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Посольство Польши в Германии подтвердило, что подожгли машину работника диппредставительства.

Это произошло в ночь с понедельника на вторник. Пожар устроили неизвестные.

"Сегодня ночью неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль, принадлежавший сотруднику нашего посольства в Берлине", - подтвердил Дариуш Павлош, представитель посольства.

О деле сообщили соответствующим службам.

По сообщениям немецких СМИ, в ночь на вторник в Берлине вообще сожгли несколько автомобилей.

В частности, около 0:50 пожарных вызвали на тушение четырех автомобилей. Неизвестно, связан ли этот инцидент с поджогом автомобиля дипломата.