Тисячу бельгійців помилково викликали на щеплення від коронавірусу

У кількох регіонах Бельгії тисяча людей з непріоритетних груп помилково отримали виклик на вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Помилкові виклики мали місце у Фландрії, Валлонії та Брюсселі.

Про помилкові розсилки повідомила ЗМІ Брігіт Обер, мер міста Мускрон: "На жаль, деяких людей викликали помилково. Уся Фландрія, Брюссель та деякі центри у Валлонії зазнали цієї проблеми".

За її словами, тисячу людей було помилково відправлено до центрів вакцинації, а кілька сотень вже призначили зустріч.

Серед тих, кого викликали на щеплення, наприклад, юристи, нотаріуси або працівники центрів соціальної допомоги.

При цьому влада Бельгії обіцяє зробити щеплення всім, хто отримав помилкове запрошення.

"Шкода, що ці люди змішуються з тими, кому слід робити щеплення в першочерговому порядку. Однак, оскільки у нас все ще є вільні години, це не є серйозною проблемою саме по собі", – сказав директор одного з центрів вакцинації.

Після виявлення помилки у програмному забезпеченні, яке використовується для розсилки, центри, які вже ініціювали призначення зустрічей у п'ятницю, у Фландрії, Брюсселі та Валлонії, перервали розсилку повідомлень у суботу. Але занадто пізно - сотні помилкових запрошень вже були надіслані.