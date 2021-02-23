Тысячу бельгийцев ошибочно вызвали на прививку от коронавируса

В ряде регионов Бельгии тысяча людей из неприоритетных групп по ошибке получили вызов на вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Ошибочные вызовы имели место во Фландрии, Валлонии и Брюсселе.

О ложных рассылках сообщила СМИ Бригит Обер, мэр города Мускрон: "К сожалению, некоторых людей вызвали по ошибке. Всю Фландрию, Брюссель и некоторые центры в Валлонии затронула эта проблема".

По ее словам, тысячу людей ошибочно направили в центры вакцинации, а нескольким сотням уже назначили дату.

Среди тех, кого вызвали на прививку, например, юристы, нотариусы или работники центров социальной помощи.

При этом власти Бельгии обещают сделать прививки всем, кто получил ошибочное приглашение.

"Жаль, что эти люди смешиваются с теми, кому следует делать прививки в первоочередном порядке. Однако поскольку у нас все еще есть свободное время, это не является серьезной проблемой само по себе", - сказал директор одного из центров вакцинации.

После обнаружения ошибки в программном обеспечении, которое используется для рассылки, центры, которые уже инициировали назначения встреч в пятницу, будь то во Фландрии, Брюсселе и Валлонии, прервали рассылку сообщений на субботу. Но слишком поздно - сотни неправильных приглашений уже были отправлены.