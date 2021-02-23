Біля Генуї в результаті зсуву в море змило 200 трун з місцевого цвинтаря

В Італії частина цвинтаря на вершині скелі обвалилася в Середземне море внаслідок зсуву ґрунту, десятки трун опинилися у воді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зсув стався в понеділок близько 15.00 у Камольї, туристичному центрі поблизу північно-західного міста Генуя. В морі опинилися близько 200 трун і дві каплиці.

На знімках з місця події видно, що в море впала велика частина скелі. Також можна побачити труни серед уламків та сміття.

Сам момент зсуву потрапив на відео.

Обвалення могло бути викликано ерозією ґрунту, яку в останні роки посилили потужні хвилі.

Цвинтар був закритий для громадськості - як це завжди буває в понеділок - і немає повідомлень про те, що хтось постраждав внаслідок обвалу.

Зусилля щодо повернення трун на землю тривали до ночі у понеділок та у вівторок, у понеділок ввечері з води було вилучено 10 трун.