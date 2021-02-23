Возле Генуи в результате оползня в море смыло 200 гробов с местного кладбища

В Италии часть кладбища на вершине скалы обрушилась в Средиземное море в результате оползня, десятки гробов оказались в воде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Оползень произошел в понедельник около 15.00 в Камольи, туристическом центре близ северо-западного города Генуя. В море оказались около 200 гробов и две часовни.

На снимках с места происшествия видно, что в море упала большая часть скалы. Также можно увидеть гробы среди обломков и мусора.

Сам момент обвала попал на видео.

Обрушение могло быть вызвано эрозией почвы, которую в последние годы усилили мощные волны.

Кладбище было закрыто для общественности - как это всегда бывает в понедельник - и нет сообщений о том, что кто-то пострадал в результате обвала.

Усилия по возвращению гробов на землю продолжались до ночи в понедельник и во вторник, в понедельник вечером из воды было изъято 10 гробов.