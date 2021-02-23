США вперше розмістили у Норвегії стратегічні бомбардувальники

Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Літаки, які зазвичай базуються на авіабазі у штаті Техас, прибули до Норвегії у понеділок. На початку на норвезьку базу Ерланд прибули понад американських 200 військовослужбовців, які будуть підтримувати поточну місію.

"Поточні планові бомбардувальні місії демонструють здатність ВПС підтримувати готовність та підтримувати наших союзників та партнерів незалежно від будь-яких зовнішніх викликів. Ці місії також забезпечують навчання, необхідне для реагування на будь-яку потенційну кризу чи виклик у всьому світі", - йдеться у заяві.

У заяві не вказується, скільки літаків прибули до Норвегії, але ЗМІ раніше повідомляли, що очікується група у складі чотирьох стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer. Також не зазначено, як довго літаки пробудуть у Норвегії.

ВПС США минулого року оприлюднили нову арктичну оборонну стратегію, спрямовану на посилення своєї присутності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії та Китаю.

Нещодавні місії були або організовані з Великої Британії, де бомбардувальники зазвичай розміщуються під час навчань в Європі, або вони здійснювали безпосадкові перельоти між США та Північним регіоном.

У розпал "холодної війни" стратегічні бомбардувальники часто перетинали регіон. Бомбардувальники, такі як B-52 і F-111, базувались у Британії, але їм не було дозволено використовувати норвезькі авіаційні бази навіть для навчань, оскільки уряд в Осло заборонив союзним літакам, здатним до ядерних операцій, використовувати свою територію.

Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 90-х їх модернізували виключно для звичайних місій.