Родича королеви Британії засудили за сексуальні домагання

Родич королеви був ув'язнений на 10 місяців за сексуальний напад на жінку в його родовому замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, визнав свою провину в нападі на жінку в замку Гламіс у Шотландії у лютому минулого року.

34-річного чоловіка, сина кузена королеви, засудили у вівторок.

Раніше суд заслухав, що напад стався в спальні замку.

Минулого місяця Боуз-Лайон вибачився за свої дії після того, як визнав свою провину, сказавши, що йому "дуже соромно" за те, що він "спричинив таку шкоду гості його дому".

Він визнав, що в ніч нападу хильнув зайвого, але це не може бути виправданням.

Жертва нападу стверджує, що їй досі сняться кошмари.

Замок Гламіс є родовим гніздом графів Стратмора та Кінгхорна, які входять до складу сім'ї королеви-матері.