Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина продовжила обмеження на кордонах попри критику ЄС

США вперше розмістили у Норвегії стратегічні бомбардувальники

Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу з пропозиціями Зеленського

ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника - ЗМІ






Родича королеви Британії засудили за сексуальні домагання

Вівторок, 23 лютого 2021, 15:42

Родич королеви був ув'язнений на 10 місяців за сексуальний напад на жінку в його родовому замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, визнав свою провину в нападі на жінку в замку Гламіс у Шотландії  у лютому минулого року.

34-річного чоловіка, сина кузена королеви, засудили у вівторок.

Раніше суд заслухав, що напад стався в спальні замку.

Минулого місяця Боуз-Лайон вибачився за свої дії після того, як визнав свою провину, сказавши, що йому "дуже соромно" за те, що він "спричинив таку шкоду гості його дому".

Він визнав, що в ніч нападу хильнув зайвого, але це не може бути виправданням.

Жертва нападу стверджує, що їй досі сняться кошмари.

Замок Гламіс є родовим гніздом графів Стратмора та Кінгхорна, які входять до складу сім'ї королеви-матері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua