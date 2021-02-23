Родича королеви Британії засудили за сексуальні домагання
Родич королеви був ув'язнений на 10 місяців за сексуальний напад на жінку в його родовому замку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, визнав свою провину в нападі на жінку в замку Гламіс у Шотландії у лютому минулого року.
34-річного чоловіка, сина кузена королеви, засудили у вівторок.
Раніше суд заслухав, що напад стався в спальні замку.
Минулого місяця Боуз-Лайон вибачився за свої дії після того, як визнав свою провину, сказавши, що йому "дуже соромно" за те, що він "спричинив таку шкоду гості його дому".
Він визнав, що в ніч нападу хильнув зайвого, але це не може бути виправданням.
Жертва нападу стверджує, що їй досі сняться кошмари.
Замок Гламіс є родовим гніздом графів Стратмора та Кінгхорна, які входять до складу сім'ї королеви-матері.