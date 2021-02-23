Родственника королевы Британии осудили за сексуальные домогательства

Родственника британской королевы приговорили к 10 месяцам заключения за сексуальное нападение на женщину в его родовом замке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, признал свою вину в нападении на женщину в замке Гламис в Шотландии в феврале прошлого года.

34-летнего мужчину, сына кузена королевы, осудили во вторник.

Ранее суд заслушал, что нападение произошло в спальне замка.

В прошлом месяце Боуз-Лайон извинился за свои действия после того, как признал свою вину, сказав, что ему "очень стыдно" за то, что он "нанес такой ущерб гостье его дома".

Он признал, что в ночь нападения выпил лишнего, но это не может быть оправданием.

Жертва нападения утверждает, что ей до сих пор снятся кошмары.

Замок Гламис является родовым гнездом графов Стратмора и Кингхорна, которые входят в состав семьи королевы-матери.