Туреччина звинуватила грецькі винищувачі у переслідуванні її дослідницького судна

У вівторок Туреччина заявила, що чотири грецькі літаки переслідували турецьке дослідницьке судно в Егейському морі, але Афіни відкидають звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня дослідницьке судно Cesme розпочало дослідження в міжнародних водах між двома країнами, що призвело до протестів з боку Греції.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що чотири грецьких F-16 наблизилися до Cesme в понеділок.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що судно відповіло належним чином, діючи відповідно до правил.

"Поки ми проводимо наукову роботу, переслідування не є доречним, це не годиться для добросусідських зв'язків", - сказав він.

Представник грецького міністерства оборони заперечив звинувачення, заявивши, що "грецькі літаки ніколи не переслідували турецьке судно".

Після п’ятирічної перерви турецькі та грецькі чиновники зустрілися 25 січня, щоб обговорити багаторічну суперечку щодо делімітації морських зон та прав на енергетичні ресурси у східному Середземномор’ї. Союзники домовились зустрітися ще раз в Афінах.

Афіни заявили, що направили Анкарі запрошення, в якому пропонують відновити переговори на початку березня напередодні саміту ЄС. Анкара заявила, що хоче продовжувати переговори та покращувати зв'язки з ЄС, який підтримує Грецію у цій суперечці.