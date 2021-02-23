Турция обвинила греческие истребители в преследовании ее исследовательского судна

Во вторник Турция заявила, что четыре греческих самолета преследовали турецкое исследовательское судно в Эгейском море, но Афины отвергают обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе исследовательское судно Cesme начало исследования в международных водах между двумя странами, что привело к протестам со стороны Греции.

Министерство обороны Турции заявило, что четыре греческих F-16 приблизились к Cesme в понедельник.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что судно ответило должным образом, действуя в соответствии с правилами.

"Пока мы проводим научную работу, преследование неуместно, это не годится для добрососедских связей", - сказал он.

Представитель греческого министерства обороны опроверг обвинения, заявив, что "греческие самолеты никогда не преследовали турецкое судно".

После пятилетнего перерыва турецкие и греческие чиновники встретились 25 января, чтобы обсудить многолетний спор о делимитации морских зон и прав на энергетические ресурсы в восточном Средиземноморье. Союзники договорились встретиться еще раз в Афинах.

Афины заявили, что направили Анкаре приглашение, в котором предлагают возобновить переговоры в начале марта накануне саммита ЕС. Анкара заявила, что хочет продолжать переговоры и улучшать связи с ЕС, который поддерживает Грецию в этом споре.