Іспанська Галісія зробить вакцинацію від COVID-19 обов’язковою, за відмову – штраф

Регіональний уряд Галісії на північному заході Іспанії оголосив, що вакцина від COVID-19 буде обов'язковою для всіх її 2,7 мільйона жителів, а штрафи для тих, хто не дотримується правил, становитимуть від 1000 до 60 000 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Глава регіону Альберто Нуньєс Фейо заявив про заплановані нововведення у вівторок, проте його уряд працює над прийняттям відповідного законопроєкту з листопада минулого року.

Очікується, що документ буде схвалений більшістю регіонального парламенту. Уряд розглядатиме "необґрунтовану" відмову кожного, кого викличуть на вакцинацію, "незначним правопорушенням", внаслідок чого передбачено штраф від 1000 до 3000 євро.

Однак у випадках, коли "відмова може становити ризик або серйозну шкоду для здоров'я населення", це буде вважатися серйозним правопорушенням, а покарання складатиме від 3000 до 60 000 євро. Таке може бути у випадку якщо хтось відмовляється отримати вакцину і виявляється зараженим COVID-19.

Наразі міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило, що щеплення від коронавірусу не повинно бути обов’язковим, проте уряд Іспанії ще в грудні вирішив, що буде вести облік тих, хто від нього відмовиться.

Галісія, в якій зараз середній рівень зараження становить 216 на 100 000 жителів протягом 14 днів (нижче середнього показника по країні 251/100 000), є першим регіоном в Іспанії, де вакцина від COVID-19 буде обов’язковою.

Як повідомляється, сайт Lexisla con Nós, який служить порталом, на якому регіональний уряд збирає пропозиції громадян, був завалений сотнями коментарів критиків законодавства, багато з яких називають його "диктаторським".