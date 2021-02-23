Испанская Галисия сделает вакцинацию от COVID-19 обязательной, за отказ - штраф

Региональное правительство Галисии на северо-западе Испании объявило, что вакцина от COVID-19 будет обязательной для всех ее 2,7 миллиона жителей, а штрафы для тех, кто не соблюдает правила, составят от 1000 до 60 000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Глава региона Альберто Нуньес Фейо заявил о запланированных нововведениях во вторник, однако его правительство работает над принятием соответствующего законопроекта с ноября прошлого года.

Ожидается, что документ будет одобрен большинством регионального парламента. Правительство будет рассматривать "необоснованный" отказ каждого, кого вызовут на вакцинацию, как "незначительное правонарушение", за что предусмотрен штраф от 1000 до 3000 евро.

Однако в случаях, когда "отказ может представлять риск или серьезный вред для здоровья населения", это будет считаться серьезным правонарушением, а наказание будет составлять от 3000 до 60 000 евро. Такое может быть в случае, если кто-то отказывается получить вакцину и оказывается зараженным коронавирусом.

Пока министерство здравоохранения Испании заявило, что вакцинация от коронавируса не должно быть обязательным, однако правительство Испании еще в декабре решило, что будет вести учет тех, кто от нее откажется.

Галисия, в которой сейчас средний уровень заражения составляет 216 на 100 000 жителей в течение 14 дней (ниже среднего показателя по стране 251/100 000), является первым регионом в Испании, где вакцинация от COVID-19 будет обязательной.

Как сообщается, сайт Lexisla con Nós, который служит порталом, на котором региональное правительство собирает предложения граждан, был завален сотнями комментариев критиков законодательства, многие из которых называют его "диктаторским".