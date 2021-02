США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам Приватбанку часів Коломойського

Посольство США в Україні привітало дії правоохоронців щодо колишніх топменеджерів "Приватбанку" і вважає вручення їм підозр важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві диппредставництва.

"Вітаємо НАБУ, ОГП та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців "Приватбанку", яким повідомили підозри у розтраті мільйонів українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Congratulations to NABU, the OPG, and 🇺🇦 for bold actions against former PrivatBank officials, charged with costing Ukrainian taxpayers millions. Courageous actions like these are an important step in the fight against corruption.