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США приветствуют объявление подозрений бывшим топ-менеджерам Привата времен Коломойского

Вторник, 23 февраля 2021, 20:29

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранителей в отношении бывших топ-менеджеров "Приватбанка" и считает вручения им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором хотел бежать из страны бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко.

Позже стало известно, что Яценко, экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента финучреждения Елене Бичихин сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136,8 млн грн.

Следствие установило, что в декабре 2016 года трое высокопоставленных банка, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денег финучреждения. Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица.

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США Антикоррупция
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