США приветствуют объявление подозрений бывшим топ-менеджерам Привата времен Коломойского

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранителей в отношении бывших топ-менеджеров "Приватбанка" и считает вручения им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Congratulations to NABU, the OPG, and 🇺🇦 for bold actions against former PrivatBank officials, charged with costing Ukrainian taxpayers millions. Courageous actions like these are an important step in the fight against corruption.