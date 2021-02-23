США приветствуют объявление подозрений бывшим топ-менеджерам Привата времен Коломойского

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранителей в отношении бывших топ-менеджеров "Приватбанка" и считает вручения им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Congratulations to NABU, the OPG, and 🇺🇦 for bold actions against former PrivatBank officials, charged with costing Ukrainian taxpayers millions. Courageous actions like these are an important step in the fight against corruption. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 23, 2021

Напомним, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором хотел бежать из страны бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко.

Позже стало известно, что Яценко, экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента финучреждения Елене Бичихин сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136,8 млн грн.

Следствие установило, что в декабре 2016 года трое высокопоставленных банка, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денег финучреждения. Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица.