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Меркель заявила про третю хвилю пандемії коронавірусу в Німеччині - ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 20:52

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з депутатами своєї консервативної партії заявила, що країна перебуває в третій хвилі пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на двох учасників зустрічі.

"Зараз ми знаходимося в третій хвилі", - процитували вони її слова  і сказали, що вона попередила, що будь-яке послаблення карантинних заходів, введених в кінці минулого року і продовжених до 7 березня, має здійснюватися обережно і поступово.

Закриття всіх другорядних підприємств і прикордонний контроль з Австрією і Чехії, де були спалахи інфекції, пов'язані з більш заразним штамом вірусу, допомогли Німеччині знизити кількість нових щоденних інфекцій COVID-19.

Але повільне впровадження вакцинації і ризик великих спалахів нових штамів, вже виявлених в Німеччині, може завадити будь-якому послабленню обмежень.

"Ми не можемо дозволити собі злети і падіння", - сказала Меркель на зустрічі, зазначивши, що вона хотіла б, щоб будь-яке повернення до нормального життя відбувалося обережно, щоб уникнути повторного введення карантину.

За словами джерел, вона додала, що підвищення доступності експрес-тестів і збільшення можливостей тестування може зробити повернення до нормального стану більш впевненим.

Нагадаємо, жорсткі обмеження на кордонах Німеччини будуть продовжені ще на вісім днів попри критику Європейської комісії.

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