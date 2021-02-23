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Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии - СМИ

Вторник, 23 февраля 2021, 20:52

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с депутатами своей консервативной партии заявила, что страна находится в третьей волне пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух участников встречи.

"Сейчас мы находимся в третьей волне", - процитировали ее слова они, и сказали, что она предупредила, что любое ослабление карантинных мер, введенных в конце прошлого года и продленных до 7 марта, должно осуществляться осторожно и постепенно.

Закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехии, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить количество новых ежедневных инфекций COVID-19.

Но медленное внедрение вакцинации и риск крупных вспышек штаммов, уже выявленных в Германии, может затруднить любое ослабление ограничений.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала Меркель на встрече, отметив, что она хотела бы, чтобы любое возвращение к нормальной жизни происходило осторожно, чтобы избежать повторного введения карантина, если инфекция снова начнет расти.

По словам источников, она добавила, что повышение доступности экспресс-тестов и увеличение возможностей тестирования может сделать возврат к нормальному состоянию более уверенным.

Напомним, строгие ограничения на границах Германии будут продлены еще на восемь дней, несмотря на критику Европейской комиссии.

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