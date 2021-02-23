Німеччина продовжила обмеження на кордонах попри критику ЄС

Жорсткі обмеження на кордонах Німеччини будуть продовжені ще на вісім днів попри критику Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Представник Міністерства внутрішніх справ підтвердив, що прикордонні обмеження, що забороняють переважній більшості людей в'їжджати з Чехії та австрійської землі Тіроль, будуть діяти до 3 березня.

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Ці два регіони були додані до списку "областей, що викликають занепокоєння" 14 лютого, разом із Словаччиною. МВС спочатку погодилося зберегти обмеження на сухопутних кордонах Німеччини протягом 10 днів.

Європейська комісія звернулася до Німеччини зі спеціальним листом, у якому наголошує, що запроваджені країною правила перетину кордону є надмірними.

"Ми вважаємо, що ціль, яку виправдано переслідує Німеччина - захист здоров'я населення під час пандемії - може бути досягнута за допомогою менших обмежувальних заходів", - йдеться у листі.

Він датований 22 лютого і дає Німеччині 10 днів на відповідь. Теоретично суперечка може призвести до судових позовів проти держави-члена, хоча це вважається малоймовірним під час пандемії COVID-19.

Німецький міністр у справах Європи Міхаель Рот став на захист обмежень і заявив, що країна вважає їх необхідними для стримування нових штамів коронавірусу.

Подібні листи були надіслані Бельгії, Данії, Фінляндії, Угорщині та Швеції, обмеження на кордонах яких також зустріли несхвалення в Брюсселі.