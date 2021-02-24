5 стран ЕС призвали Брюссель действовать для увеличения производства вакцин

Лидеры Литвы, Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к президенту Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом немедленно принять меры по расширению мощностей производства вакцин в Европе.

Об обращении сообщила администрация литовского президента, пишет "Европейская правда".

Письмо направлено накануне 25 февраля, когда начнется встреча лидеров стран-членов ЕС, на которой будут решаться, в том числе, вопросы производства вакцин.

В письме отмечается, что Европа все еще сталкивается с проблемами из-за недостаточных объемов поставок вакцин.

"Появление новых штаммов коронавируса ставит под угрозу усилия государств-членов по борьбе с пандемией и возврату к нормальной жизни", - говорится в письме.

Государства-члены, подписавшие письмо, отмечают необходимость того, чтобы ЕС принял немедленные меры для обеспечения производственных мощностей по производству вакцин в Европе.

Утверждается, что следует найти способы оказать необходимую поддержку производителям вакцин, базирующихся в Европе, если они столкнутся с непредвиденными препятствиями в процессе производства и не смогут реализовать установленные планы производства вакцин.

Также предлагается использовать все имеющиеся производственные мощности и, при необходимости, создавать новые.

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Страны-инициаторы призывают Европейскую комиссию и государства-члены тесно сотрудничать со всеми потенциальными производителями вакцин в Европе для развития государственно-частного партнерства, исследований и инноваций.

Обращается внимание на необходимость адекватного финансирования этих действий на уровне ЕС.

В письме подчеркивается важность для Европы расширения производства вакцин и обеспечения доступности вакцин ЕС для соседей и стран-партнеров Евросоюза.