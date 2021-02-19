ЄС подвоїв внесок у фонд доступу до вакцин COVAX до 1 млрд євро

Європейський союз оголосив про збільшення свого внеску до фонду COVAX, який поширює вакцини від коронавірусу в бідні країни, з 500 млн євро до 1 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter глав Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо в безпеці, тільки якщо весь світ буде в безпеці. Як було оголошено в G7, ЄС подвоює свій внесок в СOVAX, всесвітній фонд загального доступу до вакцин - з 500 мільйонів євро до 1 мільярда євро. Скоро почнуться поставки. Справжній момент глобальної солідарності", - написала фон дер Ляєн.

We will only be safe if the whole world is safe



As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines - from €500 million to €1 billion.



Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021

При цьому вона не уточнила точні терміни початку поставок вакцини і в які країни вони будуть доставлені.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС надає гуманітарну допомогу в розмірі 100 мільйонів євро для розгортання вакцинації в Африці.

"Фінансування буде використано для зміцнення систем охорони здоров'я, закупівлі обладнання і навчання персоналу", - додала вона.

Раніше адміністрація США заявила, що не буде дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.

Водночас прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна передасть надлишкові дози вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу і США терміново відправити до 5% своїх обсягів вакцини проти коронавірусу в країни, що розвиваються, де кампанії з вакцинації ще не почалися.