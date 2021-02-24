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У Неаполі шукають чоловіка, що загубив у супермаркеті діаманти на 50 тисяч євро

Середа, 24 лютого 2021, 10:46

У Неаполі супермаркет оголосив про пошук власника пакунка з діамантами, які відвідувач загубив просто посеред торгової зали - і досі не повернувся за ними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa. Першим про історію написало видання Il Mattino.

Момент, коли покупець загубив свій скарб, потрапив на камери спостереження.

 

Коли саме діаманти були загублені, не уточнюється, але з відео камер спостереження випливає, що це сталося кілька днів тому - 20 лютого 2021 року.

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Чоловік не помітив, що з його кишені щось випало, розрахувався на касі і вийшов. Він був у магазині не більш 10 хвилин.

Цінний пакунок виявив на підлозі співробітник супермаркету, і, з’ясувавши, що всередині знаходиться три дорогоцінні камені, передав його керівництву. Проте власник пакунка так і не повернувся за ним. 

Після цього коштовності спробували передати в офіс загублених речей при мерії Неаполя, але там заявили, що не мають достатньо надійного сейфу для зберігання такої знахідки, тому діаманти продовжують зберігатися у юриста супермаркету. Врешті у магазині вирішили зробити історію публічною.

Вартість діамантів становить близько 50 тисяч євро.

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