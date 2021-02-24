В Неаполе ищут мужчину, потерявшего в супермаркете бриллианты на 50 тыс. евро

В Неаполе супермаркет объявил о поиске владельца пакета с бриллиантами, которые посетитель потерял прямо посреди торгового зала - и до сих пор не вернулся за ними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa. Первым об истории написало издание Il Mattino.

Момент, когда покупатель потерял свое сокровище, попал на камеры наблюдения.

Когда именно бриллианты были утеряны, не уточняется, но из кадра следует, что это произошло несколько дней назад - 20 февраля.

Мужчина не заметил, что из кармана что-то выпало, рассчитался на кассе и вышел. Он был в магазине не более 10 минут.

Ценный пакет обнаружил на полу сотрудник супермаркета, и, выяснив, что внутри находится три драгоценных камня, передал его руководству. Однако владелец пакета так и не вернулся за ним.

После этого драгоценности попытались передать в офис утерянных вещей при мэрии Неаполя, но там заявили, что не имеют достаточно надежного сейфа для хранения такой находки, поэтому бриллианты продолжают храниться у юриста супермаркета. В итоге в магазине решили сделать историю публичной.

Стоимость бриллиантов составляет около 50 000 евро.