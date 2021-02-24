Суд у Німеччині виніс безпрецедентне рішення про катування в Сирії 

Суд у німецькому Кобленці засудив колишнього співробітника сирійської таємної поліції до 4,5 років позбавлення волі за співучасть у злочинах проти людяності на своїй батьківщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Колишній агент сирійської секретної служби Ейад А. був засуджений до чотирьох з половиною років тюремного ув'язнення за звинуваченням у пособництві злочинів проти людяності.

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44-річного чоловіка звинувачували в тому, що він вчиняв облави на людей після антиурядових демонстрацій в сирійському місті Дума в 2011 році і доставляв їх в центр ув'язнення, де їх катували.

Прокурори стверджували, що чоловік доставив щонайменше 30 антиурядових протестувальників у таємну в'язницю поблизу Дамаска, відому як Аль-Хатіб, для катування в 2011 році.

Прокурори вимагали засудити його до п'яти з половиною років позбавлення волі. Захист клопотав про виправдання, аргументуючи свою позицію тим, що обвинуваченого могли вбити, якби він не виконав наказів.

Захист також заявив, що хоча Ейад А. допомагав затримувати людей, він, зрештою, не виконав наказ свого начальника розстрілювати їх.

Ейад А. дезертирував в 2012 році і через рік втік з Сирії. Провівши деякий час в Туреччині і Греції, він прибув до Німеччини в 2018 році, де його впізнали ймовірні жертви, деякі з них приїхали в Німеччину як біженці.

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Він був заарештований в 2019 році разом з більш високопоставленим колишнім сирійським чиновником Анваром Р., який також перебуває під слідством в Кобленці.

Вирок у місті Кобленц на заході Німеччини знаменує собою перший випадок, коли суд за межами Сирії виніс рішення з приводу тортур, які застосовуються режимом президента Сирії Башара Асада.

Правозахисники сподіваються, що це рішення створить прецедент для інших справ.

При порушенні справи німецькі прокурори посилалися на принцип універсальної юрисдикції в міжнародному праві, який дозволяє в інших країнах притягувати до відповідальності в судовому порядку за військові злочини, вчинені іноземцями.