У Німеччині зафіксували рекордне тижневе підвищення температури на 41.9°C

Німеччина зазнала найбільших температурних коливань з моменту початку офіційних спостережень - за тиждень температура підвищилася на 41.9°C.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дослідники клімату з Німецької метеорологічної служби (DWD) у вівторок заявили, що країна ніколи раніше не відчувала таких коливань, які було зафіксовано на метеостанції в центральному німецькому місті Геттінген.

14 лютого там було -23,8 градуса морозу. Через сім днів, 21 лютого, термометр показував вже 18,1 градуса за Цельсієм. Це означає, що температура стрімко зросла на 41,9°C.

Попередній рекорд у Німеччині був встановлений в травні 1880 року, в перші дні ведення офіційних метеорологічних спостережень. За словами представника DWD, в той час за сім днів було зафіксовано підвищення температури на 41°C.

У північній Німеччині в понеділок були зафіксовані два регіональних зимових рекорди тепла: в Квікборні в Шлезвіг-Гольштайні найвища температура склала 18,9°C, що вище рекордної температури у 17,8°C два роки тому.

У Гамбурзі метеостанція Нойвіденталь показала в понеділок рекордні 21,1 градуса тепла.

Температура повітря в Німеччині буде залишатися високою весь тиждень і знову впаде на вихідних.