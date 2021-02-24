В Германии зафиксировали рекордное недельное повышение температуры на 41,9°C

В Германии произошли наибольшие температурные колебания с начала официальных наблюдений - за неделю температура повысилась на 41,9°C.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Исследователи климата из Германской метеорологической службы (DWD) во вторник заявили, что страна никогда раньше не испытывала таких колебаний, которые были зафиксированы на метеостанции в центральном немецком городе Геттинген.

14 февраля там было -23,8 градуса мороза. Через семь дней, 21 февраля, термометр показывал уже +18,1 градуса по Цельсию. Это означает, что температура резко возросла на 41,9°C.

Предыдущий рекорд в Германии был установлен в мае 1880 года, в первые дни ведения официальных метеорологических наблюдений. По словам представителя DWD, в то время за семь дней было зафиксировано повышение температуры на 41°C.

В северной Германии в понедельник были зафиксированы два региональных зимних рекорда тепла: в Квикборне в Шлезвиг-Гольштейн самая высокая температура составила 18,9°C, что выше рекордной температуры в 17,8°C два года назад.

В Гамбурге метеостанция Нойвиденталь показала в понедельник рекордные 21,1 градуса тепла.

Температура воздуха в Германии будет оставаться высокой всю неделю и снова снизится в выходные.