Українсько-угорська комісія вперше обговорить виконання закону про освіту

У середу 24 лютого українсько-угорська комісія проведе перше засідання у Києві щодо виконання закону про освіту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Сьогодні в Києві відбудеться установче засідання українсько-угорської міжвідомчої групи з питань освіти, щоб обговорити питання імплементації освітнього законодавства України. Чекаємо на угорську делегацію для конструктивної розмови", - повідомила Любов Непоп.

Зазначимо, це було однією з умов для підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

У січні глава МЗС України на зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сіярто зазначив, що предметом дискусій з Угорщиною не може бути зміна будь-яких законів, і йдеться саме про імплементацію закону про освіту.

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