Украинско-венгерская комиссия впервые обсудит выполнение закона об образовании

В среду 24 февраля украинско-венгерская комиссия проведет первое заседание в Киеве по выполнению закона об образовании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Сегодня в Киеве состоится учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной группы по вопросам образования, чтобы обсудить вопросы имплементации образовательного законодательства Украины. Ждем венгерскую делегацию для конструктивного разговора", - сообщила Любовь Непоп.

Отметим, это было одним из условий для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

В январе глава МИД Украины на встрече со своим венгерским коллегой Петером Сийярто отметил, что предметом дискуссий с Венгрией не может быть изменение любых законов, и речь идет именно об имплементации закона об образовании.

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