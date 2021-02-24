Москва каже про приниження ЄС через рішення про нові санкції проти РФ

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нав'язувані Вашингтоном Євросоюзу політичні рішення принижують ЄС і не відповідають інтересам європейських народів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За її словами, рішення ЄС про роботу над новими санкціями проти Росії через ситуацію навколо Алексєя Навального - цирк і заздалегідь розіграна історія.

"На наших очах відбувається приниження Євросоюзу, приниження значної частини Європи. Ким? Тими, хто нав'язує їм інтереси, які не відповідають національним інтересам народів цих країн. Тими, хто сповідує певну політику, яка нав'язується Європейського союзу насамперед з Вашингтона", - сказала вона.

"Це не вигідно самим країнам ЄС, це не вигідно нам, оскільки Європейський союз раніше був нашим, дійсно, найбільшим торговим партнером, нашим партнером в плані розвитку гуманітарних зв'язків, енергетичним партнером. Мало того, ми вибудовували відносини на перспективу. Ці відносини повинні були бути ще більш значущими і значними", - додала Захарова.

Раніше шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання міністрів закордонних справ 27 країн ЄС в Брюсселі повідомив про прийняте політичне рішення ввести нові санкції щодо осіб, які, на думку блоку, відповідальні за вирок Навальному.

Санкції будуть вперше введені в рамках механізму щодо порушення прав людини.