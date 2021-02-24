Москва говорит об унижении ЕС из-за решения о новых санкциях против РФ

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что навязываемые Вашингтоном Евросоюзу политические решения унижают ЕС и не отвечают интересам европейских народов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, решение ЕС о работе над новыми санкциями против России из-за ситуации вокруг Навального - цирк и заранее разыгранная история.

"На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы. Кем? Теми, кто навязывает им интересы, которые не отвечают национальным интересам народов этих стран. Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", - сказала она.

"Это не выгодно самим странам ЕС, это не выгодно нам, поскольку Европейский союз ранее был нашим, действительно, крупнейшим торговым партнером, нашим партнером в плане развития гуманитарных связей, энергетическим партнером. Мало того, мы выстраивали отношения на перспективу. Эти отношения должны были быть еще более значимыми и значительными", - добавила Захарова.

Ранее шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе сообщил о принятом политическом решении ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению блока, ответственны за приговор Навальному.

Санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.