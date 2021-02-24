Ірландія продовжила локдаун до Великодня

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін продовжив локдаун в Ірландії ще на шість тижнів, звернувшись із закликом до "повністю втомленої" держави не відмовлятися від коронавірусного захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я знаю, що ця пандемія фізично та емоційно виснажлива. Вона чинить величезний тиск на кожного з нас. Підприємства та працівники глибоко стурбовані майбутнім. Нам всім набридли обмеження наших життів" - заявив прем’єр.

Але він додаві, що заразний варіант В117, який поширився з Англії з Різдва, зараз становить дев'ять десятих нових випадків в Ірландії.

"Це майже еквівалентно новому вірусу, і це є основною проблемою", - сказав Мартін, закликаючи людей до терпіння.

Він виступив після того, як його уряд опублікував новий план локдауну після тижнів перемовин у країні, де багато підприємств, у тому числі тисячі пабів, закриті майже рік. Уряд витратив понад 10 мільярдів євро на утримання закритих фірм на плаву та на заробітну плату, що надходить понад 600 000 звільнених працівників.

План продовжує більшість існуючих заходів локдауну, введених наприкінці грудня. План містить вказівку, що людям слід виходити з дому лише з істотних причин і не від’їжджати більше ніж на 5 кілометрів від своїх домівок.

Хоча ці заходи сповільнили швидкість передачі вірусу в останні тижні, кількість померлих продовжує зростати.

Уряд погодився відновлювати поступово роботу шкіл та ясел, починаючи з березня, при цьому всі класи мають відновити очне навчання після традиційних Великодніх канікул, які закінчуються 5 квітня.