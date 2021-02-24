Ирландия продолжила локдаун до Пасхи

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин продолжил локдаун в Ирландии еще на шесть недель, обратившись с призывом к "полностью уставшей" стране не отказываться от коронавирусной защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я знаю, что эта пандемия физически и эмоционально изнурительна. Она оказывает огромное давление на каждого из нас. Предприятия и работники глубоко обеспокоены будущим. Нам всем надоели ограничения наших жизней", - заявил премьер.

Но он добавил, что более заразный вариант В117, который распространился из Англии с Рождества, сейчас составляет девять десятых новых случаев в Ирландии.

"Это почти эквивалентно новому вирусу, и это является основной проблемой", - сказал Мартин, призывая людей к терпению.

Он выступил после того, как его правительство опубликовало новый план локдауна после недель переговоров в стране, где многие предприятия, в том числе тысячи пабов, закрыты почти год. Правительство потратило более 10 млрд евро на содержание закрытых фирм на плаву и на заработную плату более 600 000 уволенных работников.

План продолжает большинство существующих мер локдауна, введенных в конце декабря. План содержит указание, что людям следует выходить из дома только по существенным причинам и не уезжать более чем на 5 километров от своих домов.

Хотя эти меры замедлили скорость передачи вируса в последние недели, количество умерших продолжает расти.

Правительство согласилось постепенно восстанавливать работу школ и яслей, начиная с марта, при этом все классы должны возобновить очное обучение после традиционных Пасхальных каникул, которые заканчиваются 5 апреля.