AstraZeneca заперечила, що не зможе вчасно поставити ЄС обіцяну кількість вакцин

Фармацевтична компанія AstraZeneca наполягає, що вона зможе поставити 180 мільйонів доз своєї вакцини проти коронавірусу до ЄС у другому кварталі року, як і заплановано.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Коментар англо-шведського виробника ліків з’явився після того, ЗМІ повідомили, що компанія поставить блоку менше половини - або менше 90 мільйонів - очікуваних доз у другому кварталі.

Угода AstraZeneca з ЄС стала джерелом пильної уваги після того, як у січні виробник оголосив, що поставки будуть щонайменше на 75 мільйонів меншими, ніж очікувалося протягом перших трьох місяців року.

Компанія має угоду щодо постачання блоку 300 мільйонів доз вакцини, що, за заявою компанії, може бути здійснено до кінця червня.

Компанія прогнозувала, що може забезпечити 30 мільйонів доз у 2020 році, 90 мільйонів у першому кварталі 2021 року та 180 мільйонів у другому.

"На цьому етапі AstraZeneca працює над підвищенням продуктивності в своєму ланцюжку поставок в ЄС і продовжує використовувати свої глобальні можливості для досягнення доставки 180 мільйонів доз до ЄС у другому кварталі", - заявив представник компанії.

Половина доз повинна надходити з ланцюжка поставок компанії в ЄС, сказав речник, тоді як інша половина надходитиме з інших країн.

Нагадаємо, лідери Литви, Бельгії, Данії, Іспанії та Польщі звернулися з офіційним листом до президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом негайно вжити заходів щодо розширення потужностей виробництва вакцин в Європі.