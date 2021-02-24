AstraZeneca опровергла, что не сможет вовремя поставить ЕС обещанное количество вакцин

Фармацевтическая компания AstraZeneca настаивает, что сможет поставить 180 млн доз своей вакцины против коронавируса в ЕС во втором квартале года, как и запланировано.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комментарий англо-шведского производителя лекарств появился после того, как СМИ сообщили, что компания поставит блоку меньше половины - или меньше 90 млн - ожидаемых доз во втором квартале.

Соглашение AstraZeneca с ЕС привлекло пристальное внимание после того, как в январе производитель объявил, что поставки будут минимум на 75 млн меньше, чем ожидалось в течение первых трех месяцев года.

Компания заключила соглашение о поставке блоку 300 млн доз вакцины, что, по заявлению компании, может быть осуществлено до конца июня.

Компания прогнозировала, что может обеспечить 30 млн доз в 2020 году, 90 млн в первом квартале 2021 и 180 млн во втором.

"На данном этапе AstraZeneca работает над повышением производительности в своей цепочке поставок в ЕС и продолжает использовать свои глобальные возможности для достижения доставки 180 млн доз в ЕС во втором квартале", - заявил представитель компании.

Половина доз должна поступать из цепочки поставок компании в ЕС, сказал спикер, тогда как другая половина будет поступать из других стран.

Напомним, лидеры Литвы, Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом немедленно принять меры по расширению мощностей производства вакцин в Европе.