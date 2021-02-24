Третина мешканців Німеччини не хоче робити щеплення від коронавірусу

34% німців заявляють, що не дозволять зробити собі щеплення від коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування Norstat Institut для Фонду Бертельсманна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з опитуванням, прийняття обмежень, пов'язаних з коронавірусом, та готовність до вакцинації залежать від відповідних значень. Серед людей з гуманістичним характером, для яких такі цінності, як справедливість і толерантність, особливо важливі, близько 80%підтримують пріоритет захисту життя та обмеження, пов'язані з пандемією, заявив Фонд Бертельсмана в Гютерсло на презентації опитування.

Однак у групі людей, переважно орієнтованих на результати, майже кожен другий (46%) відкидає такі обмеження свободи.

Ті, хто критикує обмеження громадянських свобод, також скептично ставляться до щеплень. Згідно з дослідженням, 44% з групи людей, для яких важливі самореалізація та професійний успіх, не хочуть робити щеплення ні за яких обставин. У гуманістичній групі лише 25% проти вакцинації.

Загалом, згідно з дослідженням "Між свободою особистості та загальним благом", дві третини респондентів позитивно ставляться до коронавірусних обмежень. Кожен третій (34%) сказав, що не хоче робити щеплення.