Треть жителей Германии не хочет делать прививки от коронавируса

34% немцев заявляют, что не позволят сделать себе прививку от коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Norstat Institut для Фонда Бертельсманна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно опросу, принятие ограничений, связанных с коронавирусом, и готовность к вакцинации зависят от соответствующих значений. Среди людей с гуманистическим характером, для которых такие ценности, как справедливость и толерантность, особенно важны, около 80% поддерживают приоритет защиты жизни и ограничения, связанные с пандемией, заявил Фонд Бертельсмана в Гютерсло на презентации опроса.

Однако в группе людей, преимущественно ориентированных на результаты, почти каждый второй (46%) отвергает такие ограничения свободы.

Те, кто критикует ограничения гражданских свобод, также скептически относятся к прививкам. Согласно исследованию, 44% из группы людей, для которых важны самореализация и профессиональный успех, не хотят делать прививки ни при каких обстоятельствах. В гуманистической группе только 25% против вакцинации.

В целом, согласно исследованию "Между свободой личности и общим благом", две трети респондентов положительно относятся к коронавирусным ограничениям. Каждый третий (34%) сказал, что не хочет делать прививки.