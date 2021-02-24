В уряді готові до переходу на європейську систему торговельного захисту

Україна може змінити систему використання захисних мит, запровадивши механізм, подібний до того, який діє в ЄС.

Як розповіло кореспонденту "Європейської правди" джерело в уряді, це питання було однією з тем переговорів прем'єра Шмигаля у Брюсселі 11 лютого.

"В Євросоюзі занепокоєні спробами запровадження закону про локалізацію та іншими ініціативами щодо "брутального" захисту нацвиробника. Як альтернативу пропонують систему захисту нацвиробника, що діє в ЄС, і в уряді загалом позитивно ставляться до цієї ініціативи", - сказав співрозмовник.

Цей механізм передбачає визначення стандартного обсягу імпорту певного товару в країну, суттєве перевищення цього обсягу дає можливість впровадження мит. На відміну від діючої в Україні системи європейська передбачає збереження старої митної ставки на обсяг імпорту, який відповідає його традиційним обсягам. Відповідно захисні мита знімаються лише з надлишкового імпорту.

"Така система дозволяє повноцінно захистити національних виробників, проте одночасно вона знімає значну частину претензій ЄС до України", - зазначив урядовець.