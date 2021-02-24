В правительстве готовы к переходу на европейскую систему торговой защиты

Украина может изменить систему использования защитных пошлин, введя механизм, подобный тому, который действует в ЕС.

Как рассказал корреспонденту "Европейской правды" источник в правительстве, этот вопрос был одной из тем переговоров премьера Дениса Шмыгаля в Брюсселе 11 февраля.

"В Евросоюзе обеспокоены попытками введения закона о локализации и другими инициативами по грубой защите нацпроизводителя. В качестве альтернативы предлагают систему защиты нацпроизводителя, которая действует в ЕС, и в правительстве в целом положительно относятся к этой инициативе", - сказал собеседник.

Данный механизм предусматривает определение стандартного объема импорта определенного товара в страну, существенное превышение этого объема дает возможность введения пошлин. В отличие от действующей в Украине системы европейская предусматривает сохранение старой таможенной ставки на объем импорта, который соответствует его традиционным объемам. Защитные пошлины снимаются только с избыточного импорта.

"Такая система позволяет полноценно защитить национальных производителей, однако одновременно она снимает значительную часть претензий ЕС к Украине", - отметил чиновник.