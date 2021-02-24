Молдова відновлює роботу пункту пропуску "Вулканешти" після 11 місяців перерви

Державна прикордонна служба України заявила, що молдовський пункт пропуску "Вулканешти" від завтра відновлює роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ДПСУ.

"Враховуючи отриману інформацію від молдовських колег, інформуємо, що з 08.00 25.02.2021 року відновлює функціонування пункт пропуску "Вулканешти", що напроти українського пункту пропуску "Виноградівка", - йдеться у повідомленні.

Пропуск осіб та транспортних засобів був припинений з молдовського боку 11 місяців тому.

Натомість уряд України ще наприкінці травня ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах на кордоні з Молдовою, у тому числі у "Виноградівці".

Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.