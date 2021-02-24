Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посли ЄС затвердили санкції за Навального проти керівників 4 силових відомств РФ

"Північний потік-2": один із п'яти учасників проєкту зупинив фінансування через санкції США

Словаччина юридично зобов'язалася підтримувати вступ України в НАТО

В уряді обіцяють продаж вакцин "під відпустки" до літа






Молдова відновлює роботу пункту пропуску "Вулканешти" після 11 місяців перерви

Середа, 24 лютого 2021, 17:12

Державна прикордонна служба України заявила, що молдовський пункт пропуску "Вулканешти" від завтра відновлює роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ДПСУ.

"Враховуючи отриману інформацію від молдовських колег, інформуємо, що з 08.00 25.02.2021 року відновлює функціонування пункт пропуску "Вулканешти", що напроти українського пункту пропуску "Виноградівка", - йдеться у повідомленні.

Пропуск осіб та транспортних засобів був припинений з молдовського боку 11 місяців тому.

Натомість уряд України ще наприкінці травня ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах на кордоні з Молдовою, у тому числі у "Виноградівці".

Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua