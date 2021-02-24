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Молдова возобновляет работу пункта пропуска "Вулканешты" после 11 месяцев перерыва

Среда, 24 февраля 2021, 17:12

Государственная пограничная служба Украины заявила, что молдовский пункт пропуска "Вулканешты" завтра возобновляет работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ГПСУ.

"Учитывая полученную информацию от молдовских коллег, информируем, что с 08.00 25.02.2021 года восстанавливает функционирование пункт пропуска "Вулканешты", что напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка", - говорится в сообщении.

Пропуск лиц и транспортных средств был прекращен с молдовской стороны 11 месяцев назад.

Правительство Украины еще в конце мая приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах на границе с Молдовой, в том числе в "Виноградовке".

Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдовской стороны.

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