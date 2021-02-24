Єврокомісія запропонувала продовжити безкоштовний роумінг в ЄС на 10 років

Європейська комісія запропонувала продовжити правила користування мобільними послугами в усіх європейських країнах без додаткових витрат ще на 10 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

ЄС погодився скасувати плату за роумінг в межах блоку в 2017 році. Політика розроблялася 13 років і була проголошена інституціями як доказ цінності ЄС для своїх громадян. Але дія цих правил має закінчитися в 2022 році.

"У той час, коли необов’язкові подорожі не рекомендуються, це є важливою дією у підготовці світлого майбутнього. Новий регламент продовжить діючі правила, які мають закінчитися в 2022 році, ще на 10 років. Це також забезпечить кращі послуги роумінгу для мандрівників", - йдеться у повідомленні.

Пропозиція Комісії щодо продовження дії норм потребує схвалення національних урядів та Європейського парламенту.

Нова пропозиція також включає вимоги забезпечити, щоб люди, які користуються послугами мобільного зв’язку в іншій європейській країні, мали право на таку ж якість і швидкість своєї мобільної мережі, як вдома.