У Німеччині прокуратура звинуватила німця у шпигунстві на користь Росії

Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення у агентурній діяльності німцю, який, як стверджується, передав плани поверхів німецького парламенту Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Обвинувачений - громадянин Німеччини Єнс Ф. працював у компанії, яка за дорученням Бундестагу проводила "перевірки переносних електричних пристроїв на об'єктах, що належать Бундестагу".

За словами федерального прокурора, обвинувачений мав доступ до PDF-файлів, у яких можна було побачити плани поверхів згаданих будівель.

За даними прокуратури, обвинувачений вирішив передати ці файли із власної ініціативи російським спецслужбам. Це відбулося не пізніше кінця липня 2017 року - початку вересня 2017 року.

Прокуратура стверджує, що обвинувачений відправив носій з даними співробітнику російського посольства в Берліні, який працював на ГРУ.