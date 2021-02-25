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У Німеччині прокуратура звинуватила німця у шпигунстві на користь Росії

Четвер, 25 лютого 2021, 11:58

Генеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення у агентурній діяльності німцю, який, як стверджується, передав плани поверхів німецького парламенту Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Обвинувачений - громадянин Німеччини Єнс Ф. працював у компанії, яка за дорученням Бундестагу проводила "перевірки переносних електричних пристроїв на об'єктах, що належать Бундестагу". 

За словами федерального прокурора, обвинувачений мав доступ до PDF-файлів, у яких можна було побачити плани поверхів згаданих будівель. 

За даними прокуратури, обвинувачений вирішив передати ці файли із власної ініціативи російським спецслужбам. Це відбулося  не пізніше кінця липня 2017 року - початку вересня 2017 року.

Прокуратура стверджує, що обвинувачений відправив носій з даними співробітнику російського посольства в Берліні, який працював на ГРУ.

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