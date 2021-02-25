В Германии прокуратура обвинила немца в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности немцу, который, как утверждается, передал планы немецкого парламента России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Обвиняемый - гражданин Германии Йенс Ф., работал в компании, которая по поручению Бундестага проводила "проверки переносных электрических устройств на объектах, принадлежащих Бундестагу".

По словам федерального прокурора, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам, в которых можно было увидеть планы упомянутых зданий.

По данным прокуратуры, обвиняемый решил передать эти файлы по собственной инициативе российским спецслужбам. Это произошло не позднее конца июля 2017 - начале сентября 2017 года.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый отправил носитель данных сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ.