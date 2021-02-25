Во Франции впервые допросили украинского подростка, которого жестоко избили в Париже

Полиция впервые поговорила с украинским подростком Юрием, которого жестоко избили в Париже в середине января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Разговор в полиции в рамках расследования длился около двух часов. Деталей не сообщают, но отмечается, что у Юрия - очень размытые воспоминания о самом инциденте.

Сейчас по подозрению в участии в избиении задержали 11 молодых людей из района Ванв, им инкриминируют в том числе покушение на убийство. Шестеро в рамках пресечения находятся под арестом.

Следствие в настоящее время склоняется к версии, что за нападением стоит выяснение отношений между подростками из конкурирующих районов, и причиной для нападения на Юрия стал другой инцидент 10 января.

Напомним, жестокое избиение несовершеннолетнего украинца произошло вечером 15 января в 15-м округе Парижа. На него напали около десятка молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку во Франции и в Украине, с реакцией на высшем уровне.

Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции опровергло эту информацию.