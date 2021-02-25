Оппозиция Армении поддержал требование Генштаба об отставке премьера

Армянское оппозиционное "Движение за спасение Отечества" поддержало требование Генштаба Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и призвало своих сторонников выйти на акцию протеста в Ереване.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress.

Оппозиционное движение призвало граждан собраться на митинг на площади Свободы 25 февраля, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам Армении и требовать отставки премьера.

"Движение за спасение Отечества" приветствует заявление высшего командного состава Вооруженных сил Армении, все высказанные в нем утверждения, выражает свою поддержку нашему единственному и бескорыстному гаранту - нашим Вооруженным силам", - говорится в заявлении.

В четверг 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

20 февраля "Движение за спасение Отечества", которое объединяет армянские оппозиционные силы, возобновило свои акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция обвиняет премьер-министра в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.