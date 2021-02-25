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Зеленский попросил ПДЧ у генсека НАТО

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Зеленский попросил ПДЧ у генсека НАТО

Четверг, 25 февраля 2021, 13:46

Президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор", - написал Зеленский в Twitter по результатам телефонного разговора с генсеком НАТО.

Напомним, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что Украине прежде всего следует сосредоточиться на структурной реформе оборонного ведомства, а не настаивать на Плане действий по членству в НАТО.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

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