У Німеччині витратять 1,5 млн євро, щоб зробити привабливішим 400-тонний валун

У німецькому місті Альтентрептов вирішили трохи підняти гігантський льодовиковий валун, щоб зробити цю пам'ятку привабливішою для туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Цей валун є одним з найбільших льодовикових валунів в Німеччині. Його вага становить від 360 до 400 тонн.

На своє нинішнє місце розташування валун потрапив, імовірно, близько 10 тисяч років тому з острова Борнхольм в Балтійському морі.

Ще більші розміри і вагу, приблизно 550 тонн, у Німеччині має лише Бускамський валун біля острова Рюген. Він схожий на скелю, що визирає з води, і його видно з берега.

З точки зору міської влади, частина валуна, яку зараз можна оглянути, недостатньо "визирає" над землею для того, щоб вважатися туристичною пам'яткою.

Щоб зробити валун привабливішим для туристів, його вирішили припідняти на два метри. На це витратять понад 240 тисяч євро.

Загальна вартість проєкту складе приблизно 1,5 мільйона євро. Більшу частину коштів витратять на облаштування і облагородження прилеглої території.

Союз платників податків Мекленбурга-Передньої Померанії, землі, що несе основні витрати в цьому проєкті, розкритикував плани і назвав витрати занадто великими. На його думку, у цьому випадку йдеться про недостатньо дбайливе поводження з бюджетними коштами.